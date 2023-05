"Sedma tekma. Podaljšek. Proti najboljši ekipi v zgodovini rednega dela. To ni resnično," je po tekmi navdušeno razlagal center Floride Aleksander Barkov. Uspelo jim je res na neverjeten način: Brandon Montour je izenačil na 3:3 minuto do konca rednega dela tekme, Carter Verhaeghe pa je zmagoviti gol dosegel v deveti minuti podaljška.

Florida je v tem prvem krogu končnice zaostajala že z 1:3 v zmagah, nato pa dobila preostale tri tekme. Boston, ki je v rednem delu dosegel 65 zmag in kar 135 točk, vso sezono ni izgubil treh tekem zapored.

Florida, finalist v sezoni 1996, se je v drugi krog končnice prebila šele drugič v zadnjih 27 letih. V konferenčnem polfinalu jo zdaj čaka Toronto, ki je po šestih tekmah izločil Tampo.

Liga NHL, 1. krog končnice:

Vzhod

Boston Bruins - Florida Panthers /3:4/

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /4:2/

Carolina Hurricanes - New York Islanders /4:2/

New Jersey Devils - New York Rangers /3:3/

Zahod

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets /4:1/

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /4:2/

Colorado Avalanche - Seattle Kraken /3:4/

Dallas Stars - Minnesota Wild /4:2/

// Skupni rezultat v zmagah, igrajo na štiri.