Dallas in Toronto pred selitvijo v goste po izenačenje serije

Joe Pavelski je na prvi tekmi prispeval štiri gole, a to ni bilo dovolj za zmago Dallas Stars. Seattle je Teksašane premagal po podaljšku (5:4). Kako bo tokrat?

Četrtek v ligi NHL prinaša dva dvoboja konferenčnega polfinala. Na zahodu se bosta pomerila Dallas Stars in Seattle Kraken. Na uvodni tekmi Dallasu niso pomagali niti štirje goli Joeja Pavelskega, gostje iz Seattla so v podaljšku zmagali s 5:4. Na vzhodu bosta v drugem krogu končnice palice še drugič prekrižala Toronto Maple Leafs in Florida Panthers. Moštvo s Floride, ki je v prvem krogu presenetljivo izločilo najboljšo ekipo rednega dela Boston, v seriji na štiri zmage vodi z 1:0. Tudi druga tekma bo v Kanadi, nato pa se bo serija za dve tekmi preselila na teren panterjev.