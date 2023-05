Carolina Hurricanes lovijo drugo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Carolina Hurricanes bodo na domačem ledu v Raleighu poskušali proti New Jerseyju povesti z 2:0 v zmagah. Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na soboto po slovenskem času na drugi tekmi polfinala vzhodne konference spopadli moštvi Carolina Hurricanes in New Jersey Devils. Hurricanes v seriji vodijo z 1:0 v zmagah, pred selitvijo v New Jersey bodo poskušali podvojiti vodstvo.