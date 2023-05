Pravljica Floride se nadaljuje, New Jersey nazadnje tako razigran leta 1988

Hokejisti s Floride nadaljujejo odlične predstave v končnici severnoameriške hokejske lige NHL. Floridski panterji so zmagali na tretji tekmi polfinala vzhodne konference. Na domačem ledu so Toronto Maple Leafs premagali po podaljšku s 3:2 in povedli s 3:0 v zmagah. New Jersey Devils so po zmagi z 8:4 zmanjšali zaostanek za Carolina Hurricanes (1:2), Seattle pa je nadigral Dallas (7:2) in povedel v zmagah z 2:1.

Hokejisti Panthers, ki so redni del sezone končali na osmem mestu v razvrstitvi vzhodne konference, so v prvem krogu končnice izločili najboljšo ekipo rednega dela Boston Bruins. Za kosmatince so potrebovali sedem tekem.

Vrhunci srečanja med Florido in Torontom:

V drugem krogu pa jim gre še boljše. Zmagali so na obeh tekmah končnice v gosteh v Torontu, od napredovanja v predzadnji krog končnice pa jih loči le še ena zmaga. Floridčani doslej še niso osvojili Stanleyjevega pokala, naslova prvakov lige NHL. Panterji so na pragu svojega prvega nastopa v konferenčnem finalu po letu 1996. Zmagoviti gol na tekmi v Sunrisu je dosegel Sam Reinhart, ki je zabil gol v četrti minuti podaljška.

"Veliko stvari nam gre na roko," je dejal branilec Floride Aaron Ekblad: "Samo poskušamo jemati, kar se nam ponuja dan za dnem, delamo prave stvari, da bomo uspešni."

Za Florido sta v rednem delu tekme zadela Anthony Duclair in Carter Verhaeghe. Sam Lafferty in Erik Gustafsson pa sta zadela za Toronto, ki je imel na Floridi veliko navijačev, a so odšli domov razočarani. "Bili so dobri," je dejal trener panterjev Paul Maurice o navijačih Floride: "Zdaj so navdušeni."

Toronto se je po novem porazu znašel v resnih škripcih. Za napredovanje bo potreboval štiri zaporedne zmage. Foto: Reuters

Sergej Bobrovski je zaustavil 22 strelov za panterje. Joseph Woll je zaustavil 18 od 21 strelov, s katerimi se je soočil za Maple Leafs, potem ko je zamenjal Iljo Samsonova. Ta je zaustavil osem strelov na gol tekmecev, preden je zaradi poškodbe odšel z igrišča na začetku druge tretjine.

Hokejsko tekmo Floride je s tribun spremljal tudi košarkarski as, kapetan ekipe Miami Heat Udonis Haslem, ki je bil na tekmi z nekaterimi soigralci.

Vragi nazadnje tako razigrani v napadu pred 35 leti

Med strelce za New Jersey se je vpisal tudi Jack Hughes. Foto: Reuters Četrta tekma bo v noči na četrtek, ko bo Florida v položaju za zmago in mesto v konferenčnem finalu proti Carolini ali New Jerseyju. Po zmagi s kar 8:4 so New Jersey Devils zmanjšali zaostanek za Carolina Hurricanes, ki vodi z 2:1 v zmagah. Osem golov je največ za vrage v končnici, odkar so 22. aprila 1988 premagali Washington z 10:4.

Odigrali so tudi tekmo v polfinalu zahodne konference lige NHL. Hokejisti Seattle Kraken so na tretji tekmi drugega kroga končnice presenetili Dallas Stars s 7:2 ter v obračunu na štiri zmage povedli z 2:1.

Na tekmi je zadelo sedem različnih igralcev iz Seattla, devet različnih igralcev domače zasedbe pa je osvojilo točko z asistencami, ko je pomlajeni Kraken prevzel nadzor nad serijo.

Zmagovalec tega obračuna se bo za konferenčni finale pomeril z boljšim iz dvoboja med Las Vegasom in Edmontonom. Ekipi sta trenutno izenačeni 1:1.

Liga NHL, 7. maj:

Liga NHL, 2. krog končnice: Vzhod:

Toronto Maple Leafs (4) – Florida Panthers (8) /0:2/

Carolina Hurricanes (2) – New Jersey Devils (3) /2:0/ Zahod:

Vegas Golden Knights (1) – Edmonton Oilers (2) /1:1/

Dallas Stars (4) – Seattle Kraken (7) /1:1/ // Skupni rezultat v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

