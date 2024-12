Anže Kopitar pred velikim jubilejem

Pred hokejisti Los Angeles Kings je zahtevna tekma, na domačem ledu bodo pričakali vodilno ekipo lige Minnesota Wild, ki je v petek s 5:1 odpravila Anaheim. Za slovenskega asa Anžeta Kopitarja bo to 1.400 tekma rednega dela lige NHL, 700. domača. S tem bo postal sedmi hokejist v NHL, ki je ob okroglem jubileju odkljukal 700 tekem doma in 700 v gosteh. Minnesota je po 26 tekmah pri 40 točkah, Kralji pri 33.

Kopitar bo postal 43. hokejist v zgodovini lige s toliko odigranimi tekmami rednega dela in četrti aktivni igralec, ki mu je to uspelo, pridružil se bo Ryanu Suterju (1.470), Aleksandru Ovečkinu (1.444) in Brentu Burnsu (1.440).

