Tampa se je razbesnela nad San Josejem, Winnipeg prekinil črn niz

V hokejski ligi NHL so v noči na petek odigrali devet tekem. Najvišjo zmago večera so vknjižili hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so s kar 8:1 odpravili San Jose Sharks. Winnipeg Jets, ki je v sezono vstopil z rekordnim nizom zmag, je v zadnjem času zapadel v krito, niz negativnih rezultatov pa danes končal pri Buffalu, kjer je slavil po podaljšku.

Hokejisti Tampe so pred domačimi gledalci hitro nakazali, v katero smer bo šla tekma, po slabih devetih minutah, ko je še drugič zadel Brandon Hagel, so vodili že s 4:0, nato pa prednost le še višali. Brayden Point je k visoki zmagi z 8:1 prispeval štiri asistence, častni gol San Jose Sharks pa je v začetku zadnje tretjine za znižanje na 7:1 dosegel Alexander Wennberg. Tampa se je vrnila med prvo osmerico vzhodne konference, morski psi so na 12. zahodne.

Uspešno je bilo tudi drugo moštvo s Floride, prvak Florida Panthers je dobil goleado v Philedelphii, kjer je Matthew Tkachuk k zmagi s 7:5 pomagal z golom in štirimi asistencami.

Na drugem mestu zahoda je Winnipeg Jets, ki je po odličnem začetku v zadnjem času nizal poraze, a črno serijo mu je le uspelo končati v Buffalu. Domači so dvakrat vodili, gostje dvakrat izenačili, v podaljšku pa z golom Adama Lowryja prišli do zmage.

Podaljšek je odločal tudi na srečanju med Calgary Flames in St. Louis Blues, ki je v Kanadi slavil z golom Coltona Parayka v podaljšani igri. Bolj uspešno je bilo drugo kanadsko moštvo, Edmonton Oilers so s 6.3 premagali Columbus, Connor McDavid je štirikrat podal, Leon Draisaitl in Zach Hyman pa sta k zmagi dodala po dva gola.

Montreal je brez prejetega gola premagal Nashville, Samuel Montembeault je zaustavil vseh 29 strelov gostov. Seattle je s 5:2 premagal NY Islanders, Carolina Hurricanes pa s 5:3 Colorado, Andrej Svečnikov je ob zmagi zadel in trikrat podal.

Ovečkin se pripravlja na vrnitev, Chicago odpustil trenerja Ruski veteran Aleksander Ovečkin se je po poškodbi vrnil v ritem treningov, 39-letnik upa, da bo kmalu lahko nadaljeval lov za Waynom Gretzkyjem. Washington Capitals gre sicer tudi brez kapetana odlično in so na vrhu vzhodne konference. Vodstvo Chicago Blackhawks je v četrtek odpustilo trenerja Luka Richardsona, najslabšo ekipo lige bo začasno vodil trener AHL-podružnice Anders Sorensen.

LA Kings imajo nekaj dni počitka, naslednja tekma jih čaka šele v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00), ko bodo na domačem ledu pričakali najboljšo ekipo zahodne konference Minnesota Wild.

