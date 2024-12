Anže Kopitar in druščina gostijo sosede na lestvici

V noči na četrtek, natančneje ob 4. uri, bodo v ligi NHL ponovno na delu Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. V domači Crypto.com Areni bodo gostili Dallas Stars, ki so trenutno na lestvici zahodne konference mesto in točko pred kralji.

Obe moštvi sta trenutno v seriji treh zaporednih zmag. Kralji so na zadnji tekmi s 5:2 odpravili Ottawa Senators, Dallas pa je bil z 2:1 boljši od novinca Utaha. To bo prvi obračun omenjenih moštev v sezoni, vse tri v pretekli pa so dobile zvezde iz Teksasa in to ob zavidljivi razliki v zadetkih 13:3.

Los Angeles bo sicer na srečanju pogrešal kar nekaj igralcev. Na seznamu tistih, ki ne kandidirajo za nastop so Drew Doughty, Caleb Jones, Arthur Kaliyev, Darcy Kuemper, Trevor Lewis in Akil Thomas. Gostje se bodo morali znajti brez Tylerja Seguina.

Ob isti uri kot v Los Angelesu se bo začel tudi dvoboj v Anaheimu, kjer bodo Ducks gostili Vegas Golden Knights, že pred tem pa posta na sporedu tudi dvoboja Chicago Blackhawks - Boston Bruins in Toronto MAple Leafs - Nashville Predators.

