Kopitar proti ekipi, ki jim je letos dala že osem golov

Večer po 13. zmagi sezone so Los Angeles Kings znova na ledu. Doma gostijo Ottawo Senators, ki imajo tri zmage manj. To sezono so se enkrat že pomerili in tisto je bil pravi spektakel golov. V podaljšku je za zmago Ottawe zadel Adam Gaudette, ki je v tej sezoni dosegel že 11 golov. Anže Kopitar je pri 27 točkah (sedem golov in 20 asistenc). Kralji, ki so četrti na lestvici zahodne konference, igrajo za tretjo zaporedno zmago.