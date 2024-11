Na delu 30 ekip, Kopitarjevi pa se bodo pomerili z najboljšo v ligi

V hokejski ligi NHL bo v noči na četrtek po slovenskem času izjemno pestro, na delu bo 30 ekip, Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings pa ob 4.00 čaka spopad s trenutno najboljšimi v ligi, Winnipeg Jets. Ti so v prvih 22 tekmah sezone doživeli vsega štiri poraze, zadnjega v nedeljo v Nashvillu.

Medtem ko so Winnipeg Jets s 36 točkami trenutno najboljša ekipa lige NHL, pa so Los Angeles Kings v zadnjih petih tekmah trikrat izgubili, po 22 tekmah imajo na računu 11 zmag in prav toliko porazov ter s 25 točkami zasedajo sedmo mesto na lestvici zahodne konference. Tudi v pacifiški diviziji so se pred tedni še dajali z Vegas Golden Knights za prvo mesto, danes pa so zaostali še za Calgaryjem in Vancouvrom, z vsega točko manj pa jim za ovratnik diha Edmonton.

Kralji se z Winnipegom v tej sezoni še niso pomerili, v prejšnji pa so Jets na prvem medsebojnem spopadu v Kanadi premagali kar s 5:1, nato pa na preostalih dveh tekmah izgubili. Že v noči na petek kralje čaka nov izziv, v mestnem derbiju se bodo pomerili z Anaheim Ducks.

Anže Kopitar je v tej sezoni zabil šest golov in prispeval 19 asistenc, s 25 točkami pa je na 23. mestu najboljših napadalcev lige NHL, pa najboljši v ekipi LA Kings. Drugi najboljši napadalec kalifornijske franšize je Adrian Kempe (10 golov, 11 asistenc).

Liga NHL, 27. november:

Lestvica:

Preberite še: