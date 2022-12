Zlati vitezi lovijo že 20. v sezoni, prvaki pričakujejo Boston

Vodilna ekipa zahodne konference lige NHL, Vegas Golden Knights, v noči na četrtek gostijo New York Rangers, deveto ekipo Vzhoda. Hokejisti iz Las Vegasa lovijo že 20. zmago v sezoni, na računu pa imajo do zdaj le osem porazov. Branilci naslova prvakov, Colorado Avalanche, se bodo na domačem ledu spopadli z Boston Bruins.

Aktualni prvaki so to sezono začeli manj prepričljivo, s 13 zmagami in desetimi porazi so trenutno šele osmi na Zahodu, medtem ko Boston Bruins (20 zmag, 4 porazi) blestijo in na Vzhodu zaostajajo le za New Jerseyjem, ki je v tem trenutku najboljša ekipa lige.

Na sporedu je skupaj sedem tekem, Philadelphia Flyers gostijo Washington Capitals, Columbus Blue Jackets Buffalo Sabres, Calgary Flames Minnesota Wild, Edmonton Oilers Arizona Coyotes in San Jose Sharks Vancouver Canucks.

