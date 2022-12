Kopitarjevi 14. zmago sezone lovijo v Ottawi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti moštva Los Angeles Kings v noči na sredo po slovenskem času gostujejo v Kanadi pri Ottawa Senators. Anže Kopitar in njegovi soigralci imajo lepo priložnost, da pridejo še do 1. zmage v tej sezoni lige NHL, Ottawa je namreč trenutno druga najslabša ekipa vzhodne konference. A ta njen položaj je lahko varljiv.

Senators so namreč dobili zadnji dve tekmi, po podaljšku premagali New York Rangers ter nazadnje s 5:2 odpravili še San Jose Sharks, medtem ko so Kopitarjevi pred dnevi priznali premoč Carolini.

LA Kings so peti na Zahodu, a imajo na računu 14 porazov in 13 zmag.

Liga NHL, 6. december: 1:00, New Jersey Devils - Chicago Blackhawks

1:00, Ottawa Senators - Los Angeles Kings

1:00, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets

1:00, Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings

1:30, New York Islanders - St. Louis Blues

2:00, Winnipeg Jets - Florida Panthers

2:30, Dallas Stars - Toronto Maple Leafs

4:00, Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes

4:00, Seattle Kraken - Montreal Canadiens

