Anže Kopitar in kralji proti neposrednemu tekmecu na lestvici

V noči na četrtek bo v ligi NHL na sporedu deset tekem. Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, deveta ekipa zahoda, bodo v mestu angelov gostili osmouvrščeni Seattle Kraken (4.00). V izenačeni zahodni konferenci gre za zelo pomemben obračun.

Seattle je bil na delu že v noči na torek, ko ga je s 4:2 ugnal Anaheim. Anže Kopitar in soigralci so medtem zadnji dve tekmi zaključili šele po podaljških; proti Philadelphii so vknjižili zmago, proti Carolini so imeli manj sreče.

V izjemno izenačeni zahodni konferenci se kralji trenutno nahajajo na devetem mestu, zbrali so 60 točk. Za višja mesta na lestvici je Los Angeles v zadnjih dveh mesecih pokazal premalo konstantnih predstav, morda lahko to začnejo spreminjati proti neposrednemu tekmecu na lestvici.

Liga NHL, 4. februar

Lestvice