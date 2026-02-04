Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
4. 2. 2026,
20.30

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar NHL

Sreda, 4. 2. 2026, 20.30

42 minut

Liga NHL, 4. februar

Anže Kopitar in kralji proti neposrednemu tekmecu na lestvici

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anže Kopitar | Los Angeles Kings se nahajajo na devetem mestu zahoda. | Foto Reuters

Los Angeles Kings se nahajajo na devetem mestu zahoda.

Foto: Reuters

V noči na četrtek bo v ligi NHL na sporedu deset tekem. Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, deveta ekipa zahoda, bodo v mestu angelov gostili osmouvrščeni Seattle Kraken (4.00). V izenačeni zahodni konferenci gre za zelo pomemben obračun.

Seattle je bil na delu že v noči na torek, ko ga je s 4:2 ugnal Anaheim. Anže Kopitar in soigralci so medtem zadnji dve tekmi zaključili šele po podaljških; proti Philadelphii so vknjižili zmago, proti Carolini so imeli manj sreče.

V izjemno izenačeni zahodni konferenci se kralji trenutno nahajajo na devetem mestu, zbrali so 60 točk. Za višja mesta na lestvici je Los Angeles v zadnjih dveh mesecih pokazal premalo konstantnih predstav, morda lahko to začnejo spreminjati proti neposrednemu tekmecu na lestvici.

Liga NHL, 4. februar

Lestvice

Anže Kopitar
Sportal Kopitarjevi Kralji izvlekli podaljšek, a izgubili
Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.