Kapo dol, mojster! Kopitar na pragu velike senzacije, nato je sledil nepozaben šov Rusa. #video

V pestrem večeru v ligi NHL so bila na delu skoraj vsa moštva. Predstavili so se tudi Los Angeles Kings in z Anžetom Kopitarjem gostovali v Washingtonu. Še osem minut pred koncem je dišalo po senzaciji, saj so Kralji pri vodilni ekipi tekmovanja vodili z 2:1, nato pa se je prebudil ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in s tremi zadetki poskrbel za odmeven preobrat. Postal je prvi igralec, ki je v tej sezoni prebil mejo 40 zadetkov.

Ko je dvakratni strelec Jeff Carter dobrih osem minut pred koncem popeljal Los Angeles v vodstvo v glavnem mestu ZDA, je bilo na pomolu veliko presenečenje. Kralji, ki so do takrat pošteno namučili vratarja Washingtona Bradena Holtbyja (zbral je 29 obramb), so povedli z 2:1, a njihovo veselje ni trajalo dolgo.

Vrhunci dvoboja v Washingtonu:

Le dobri dve minuti pozneje je Aleksander Ovečkin, ki do takrat na tekmi ni niti enkrat streljal proti vratom Los Angelesa, izenačil na 2:2. Izkušeni ruski velemojster pa se pri tem ni ustavil. Le 70 sekund pozneje je v dvorani Capital One Arena poskrbel za popoln preobrat. Washington Capitals so prešli v vodstvo (3:2), gostje iz Kalifornije so se znašli v škripcih in napadli na vse ali nič, kar je Ovečkin izkoristil še slabi dve minuti pred koncem in izjemno predstavo v zaključku dvoboja kronal še s tretjim zadetkom! Takrat na vratih gostov ni bilo več čuvaja mreže Jonathana Quicka.

Prvi, ki je dosegel 40 zadetkov

Ovečkinu, ki je v karieri že osvojil Stanleyjev pokal, gre na zadnjih tekmah vse kot po maslu. Foto: Getty Images Ruski velikan hokeja na ledu je še drugič na tekmi zadel v polno po podaji Johna Carlsona, sicer strelca prvega zadetka za Washington, s tem pa je bilo vprašanje o zmagovalcu dvoboja dokončno odločeno. Washington je težje od pričakovanega upravičil vlogo favorita, gostje, pri katerih je Anže Kopitar prebil na ledu skoraj 20 minut in enkrat streljal na vrata tekmeca, pa kar niso mogli verjeti, kaj jim je zagodel izkušeni Rus.

Ovečkin je postal prvi hokejist v tej sezoni, ki je v ligi NHL prebil mejo 40 zadetkov, s tem pa se mu nasmiha že deveta nagrada Maurice Richard. Pred najbližjim zasledovalcem Davidom Pastrnakom (Boston) ima dva zadetka prednosti.

gnight, sweet dreams of 700 goals pic.twitter.com/FtDrMeh0D1 — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

Na zadnjih sedmih dvobojih je Ovečkin zadel v polno kar 14-krat, proti Kraljem pa je proslavljal že 27. ''hat trick'' v karieri v ligi NHL. Na večni lestvici je vedno bližje meji 700 zadetkov, doseženih v rednem delu lige NHL. Ta mejnik je v zgodovini tekmovanja prečkalo le sedem igralcev. Za zdaj je Ovečkin pri številki 698. Če bo nadaljeval izjemni strelski ritem, bo kaj kmalu dosegel nov mejnik v karieri.

Kralji ostajajo na zadnjem mestu. To je bil že njihov sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah. Kopitar je prekinil niz šestih srečanj, na katerih je prispeval bodisi zadetek ali pa podajo. Naslednjič bo na delu v noči na petek, ko bo gostoval v New Jerseyju.

Liga NHL, 4. februar

Lestvica

Preberite še: