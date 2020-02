V živo: Ovečkin in Capitals gostijo Crosbyjeve pingvine

V hokejski ligi NHL se pravkar igra derbi vzhodne konference med najboljšim moštvom lige Washington Capitals in Pittsburgh Penguins, ki so na lestvici vzhoda tretji. To je tudi spopad superzvezdnikov najhitrejše moštvene igre na svetu, ruskega asa Aleksandra Ovečkina in kanadskega mojstra Sidneyja Crosbyja. Zvečer sta še dve tekmi, Montreal Canadiens na domačem ledu pričakujejo Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes pa Vancouver Canucks.