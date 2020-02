Kopitarjevi izgubili na mestnem derbiju

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v domačem Staples Centru gostili mestne tekmece Anaheim Ducks, ki so zmagali s 3:1. Kopitar je sicer tokrat sprožil kar pet strelov proti vratom tekmeca, s podajo za edini gol kraljev na tekmi, ki ga je dosegel Tyler Toffoli, je obogatil tudi točkovni zbir.

Pri gostih se je s kar 46 obrambami najbolj izkazal vratar Ryan Miller, ki je bil tokrat skoraj popolnoma nerešljiva uganka za kralje. To je še 42. v Millerjevi 17-letni karieri NHL, da je zbral vsaj 40 obramb, ampak šele 19., da je njegova ekipa ob tem scenariju tudi zmagala po rednem delu.

Edini gol, ki ga je Miller dopustil, so kralji zadeli v drugi tretjini, ko se mu je Toffolijev strel z igralcem več izmuznil med nogama. Max Jones, Derek Grant in Jacob Larsson so zadeli za racmane, ki so dobili zadnje štiri od šestih tekem.

Pri gostiteljih, ki so izgubili deveto od zadnjih 11 tekem in ostajajo edina ekipa v ligi, ki to sezono še ni zmagala po zaostanku v uvodni tretjini, je Jonathan Quick zbral 25 obramb. Kopitar pa je na zadnjih treh tekmah zbral štiri podaje.

Zdaj kralje čakajo štiri zaporedne tekme v gosteh; serijo bodo začeli v torek proti Washington Capitals.

