Rdeča krila pričakujejo Letalce

Najslabše moštvo lige NHL Detroit Red Wings na domačem ledu pričakuje Philadelphia Flyers, ki na vzhodu lovi končnico. Letalci so trenutno deveti na konferenčni lestvici z enakim številom točk, kot jih imata osmo in sedmo moštvo vzhoda. Detroit slasti zmage ne pozna že osem tekem. V noči na torek sta na sporedu še tekmi Toronto Maple Leafs – Florida Panthers in New York Rangers - Dallas Stars.