Začenja se bitka za veliki finale

Colorado in Edmonton začenjata bitko za veliki finale. Foto: Reuters

V boju za Stanleyjev pokal so ostale le še štiri ekipe. Na zahodu se bosta za veliki finale udarila Colorado Avalanche in krvnik LA Kings v prvem krogu izločilnih bojev Edmonton Oilers. Ekipi serijo na štiri zmage začenjata danes na terenu favoriziranega Colorada. Konferenčni finale vzhoda se bo začel v sredo, prvaki zadnjih dveh izvedb Tampa Bay Lightning se bodo pomerili z NY Rangers, ki so v ponedeljek na sedmi tekmi izločili Carolina Hurricanes.