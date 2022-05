Išče se še zadnji konferenčni finalist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NHL so že znani trije od štirih konferenčnih finalistov. Jasno je že, da se bosta za vstop v veliki finale na Zahodu pomerila moštvi Edmonton Oilers in Colorado Avalanche, v finalu Vzhoda pa Tampa Bay Lightning še čakajo na tekmeca.

V polfinalni seriji vzhoidne konference med New York Rangers in Carolina Hurricanes je na vrsti šesta tekma, Hurricanes v zmagah vodijo s 3:2 in bi si lahko že v soboto zjutraj po slovenskem času priborili napredovanje. Rangers se na domačem ledu borijo za preživetje, če tekmo dobijo, se bo serija preselila v Raleigh v Severno Karolino, kjer bo odločilna sedma tekma v nedeljo zjutraj po slovenskem času.

Liga NHL, 28. maj, konferenčni polfinale: Vzhod:

2:00, New York Rangers - Carolina Hurricanes /2:3/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: