Bodo Kopitar in Kralji le ustavili prosti pad?

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po odličnem vstopu v sezono 2023/24 zdaj že lep čas v hudi krizi. Anže Kopitar in njegovi kolegi so v letu 2024 odigrali 14 tekem in le dve od teh dobili, na lestvici zahodne konference pa tonejo vse globlje. V noči na četrtek bodo gostovali v Nashvillu pri moštvu Predators, to pa jih lahko z zmago pahne na osmo mesto lestvice. A tudi hokejisti iz Tennesseeja v zadnjem času niso najbolj prepričljivi.