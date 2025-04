Kopitarjevi lovijo Colorado

V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu spet Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings gostuje v Salt Lake Cityju pri ekipi Utah. Kralji so z 42 zmagami in 32 porazi na petem mestu zahodne konference, za četrtim Coloradom pa imajo tri točke zaostanka, s tem, da so Avalanche odigrali dve tekmi več.