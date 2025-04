Dolgoletni rekord bo kmalu padel: Ovečkin diha za ovratnik Gretzkyju

Sreda v ligi NHL je prinesla pet tekem. Eno najvišjih zmag so dosegli hokejisti Carolina Hurricanes, ki so s 5:1 odpravili vodilno moštvo vzhoda Washington Capitals. Edini gol za te je dosegel ruski mojster za gole Aleksander Ovečkin, ki je že pri 892 zadetkih v rednem delu sezone. 39-letnika tako od rekorderja Wayna Gretzkyja ločita le še dva gola, trije, da bo sam na vrhu lestvice golov rednega dela sezone lige NHL.

Še višjo zmago so dosegli člani Seattle Kraken, ki so se s 5:0 znesli nad Vancouvrom, obe ekipi sta zunaj mest, ki prinašajo končnico. Na dobri poti pa so člani Colorada, ki so po izvajanju kazenskih strelov strli odpor Chicago Blackhawks. Ti so doma vodili z 2:0, a so gostje priredili preobrat, Martin Nečas je 11 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je sledilo izvajanje kazenskih strelov. Nathan MacKinnon in Artturi Lehkonen sta bila uspešna za Colorado, ki je odpeljal poln plen.

Moštvo Colorado Avalanche je zmagalo po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Reuters

Tesno je bilo tudi v New Yorku, kjer so Rangers zmago nad Minnesoto dosegli po podaljšku, ko je v 24. sekundi podaljšane igre zadel Vincent Trocheck.

Z golom razlike je zmagal tudi Toronto, ki je na domačem ledu na kolena spravil branilce naslova Florida Panthers.

Anžeta Kopitarja s Kralji nov dvoboj čaka v noči na petek, ko se bodo ob 3.30 udarili z Utahom.

Liga NHL, 2. april

Lestvica

