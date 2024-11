Brez počitka za Kopitarja in Kralje, na vrsti je mestni derbi

Anže Kopitar je v četrtek zjutraj z golom in podajo svojemu moštvu Los Angeles Kings pomagal do 12. zmage v tej sezoni lige NHL, ko so Kralji na domačem ledu s 4:1 premagali najboljšo ekipo lige Winnipeg Jets, v petek zvečer po slovenskem času (21.30) pa se bodo podali k sosedom v Anaheim.

Los Angeles Kings v petek ob 21.30 po slovenskem času čaka spopad z Anaheim Ducks. Kralji so z 12 zmagami in 11 porazi trenutno peta ekipa zahodne konference, Rački so v 21 tekmah sezone zbrali devet zmag in 12 porazov ter zasedajo 12. mesto. Obe ekipi sta nazadnje slavili, LA je bil s 4:1 boljši od Winnipega, Anaheim pa s 5:2 od Seattla.

Mestna tekmeca sta se dvakrat pomerila že v predsezonskih tekmah, 21. oktobra pa tudi na uradni tekmi sezone 2024/25, vselej so kot zmagovalci izšli Kralji.

Anže Kopitar je na 23 tekmah sezone dosegel sedem golov in podelil 20 asistenc, s 27 točkami pa trenutno zaseda 17. mesto med najboljšimi ofenzivci lige NHL.

Deset petkovih tekem bo odigranih v za Evropejce prijaznih urah, saj bodo zaradi praznika (zahvalni dan), športna prizorišča v ZDA v noči na petek (četrtek zvečer po tamkajšnjem času) samevala. V noči na soboto, v bolj običajnih urah (večernih) za Američane, pa bo odigrana še štiri izjemno zanimiva srečanja. Na delu bodo vodilni v pacifiški diviziji, hokejisti Vegas Golden Knigts, ki bodo gostili Winnipeg Jets.

Liga NHL, 29. november:

Lestvica:

