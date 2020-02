Kopitarjeve Kralje napadajo Hudiči iz New Jerseyja

V hokejski ligi NHL je na delu zopet najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings na domačem ledu gostu New Jersey Devils. Kralji so še vedno zadnji v zahodni konferenci, nazadnje pa so se veselili zmage nad Pittsbughom. Hudiči so 14. na vzhodu, v noči na soboto pa so v San Joseju prekinili niz treh zaporednih zmag.