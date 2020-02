Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je v noči na soboto na sporedu pet tekem. Vroči hokejisti Colorada, ki so na drugem mestu zahodne konference in so povezali štiri zmage, gostujejo pri Carolini, ki se krčevito poteguje za končnico na vzhodu.