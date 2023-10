Kopitarjevi kralji pri najboljših v Las Vegasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar bo v nedeljo zjutraj po slovenskem času (3.30) v Las Vegasu s svojimi LA Kings poskušal premagati aktualne prvake lige NHL. Vegas Golden Knights so v soboto doživeli sploh prvi poraz v tej sezoni, ko s 3:4 klonili proti Chicagu, zdaj jim v goste prihaja še kalifornijska ekipa, ki je v naletu in v Nevado prihaja na krilih dveh zaporednih zmag.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so trenutno z devetimi točkami peta ekipa zahodne konference, na vrhu te pa je Vegas s 15 točkami. Moštvi, neposredna tekmeca iz pacifiške divizije, se bosta srečali prvič v tej sezoni. Na zadnji predsezonski tekmi je Vegas zmagal s 7:4, v prejšnji sezoni pa sta se moštvi pomerili petkrat, trikrat so zmagali zlati vitezi iz Nevade. Ti so si lani priborili tudi prvi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize. Ta v ligi NHL igra od sezone 2017/18, v kateri se je že prebila v veliki finale.

