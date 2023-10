Izjemen preobrat Kraljev, pri katerem je pomembno vlogo igral Kopitar #video

Los Angeles Kings so v deveti minuti zaostajli z 1:4, v zadnji tretjini pa priredili preobrat, zadel je tudi Anže Kopitar, in zmagali s 5:4.

Hokejisti Los Angeles Kings so pri Arizona Coyotes po katastrofalnih prvih minutah, ko so v 9. minuti zaostajali z 1:4, v zadnjem delu s tremi goli priredili popoln preobrat in zmagali s 5:4. Pod izenačujoči gol (4:4) se je podpisal tudi slovenski as Anže Kopitar, ki je vse bližje jubilejnemu 400. NHL golu (397).. Zmagoviti zadetek je dve minuti pred koncem rednega dela dosegel branilec Drew Doughty, ki je srečanje končal z dvema goloma. Neporaženih ekip ni več, saj so branilci naslova iz Vegasa v podaljšku izgubili s Chicagom. Prav s prvaki se bodo kralji pomerili že v noči na nedeljo.

Los Angeles Kings so se še drugič ta teden spopadli z Arizona Coyotes. Kojote so v sredo zjutraj s 6:3 premagali v domači dvorani Crypto.com, tokrat pa je bilo precej bolj tesno.

Srečanje se je za Kralje začelo zelo slabo, Matias Maccelli je že po 37 sekundah premagal Pheonixa Copleyja in razveselil domače občinstvo. Mikey Anderson je pet minut pozneje izenačil, a nerazpoloženi Copley je moral v razmaku pol minute še dvakrat po plošček v svoj gol.

Anže Kopitar je v 47. minuti zadel za 4:4. Od 400. NHL zadetka ga ločijo le še trije goli. Foto: Reuters Po dobrih osmih minutah so Kojoti vodili s 3:1, tako da je gostujoči trener Todd McLellan kaj hitro posegel po vratarski menjavi. Pa tudi ta odločitev sprva ni pomagala.

Cam Talbot je le pol minute zatem, ko je stopil med vratnici, prejel zadetek, Arizona je na prvi odmor odšla z vodstvom s 4:1. Rezultat se ni spremenil vse do 37. minute, ko so Kralji izkoristili igralca več, Drew Doughty je znižal na 4:2.

V začetku zadnje tretjine je Quinton Byfield Kralje približal gostiteljem, v 47. minuti pa je Anže Kopitar s strelom z vrha krogov matiral domačega čuvaja mreže za 4:4. To je bil njegov 397. zadetek v ligi NHL.

Piko na i popolnemu preobratu in zmagi s 5:4 je s svojim drugim golom na tekmi dve minuti pred iztekom rednega dela postavil Doughty.

Zadetek Kopitarja za 4:4:

Three-goal deficit = ERASED. 👑



Captain Anze Kopitar rips home the tying goal for the @LAKings in the third. 🫡 pic.twitter.com/eDj8pCGAQR — NHL (@NHL) October 28, 2023

Kralji so po sedmih tekmah pri štirih zmagah (vse vse vknjižili na zadnjih petih tekmah), kar jih uvršča na tretje mesto pacifiške divizije. Pred njimi sta vodilni Vegas in Vancouver. Prav proti prvakom iz Vegasa bodo Kralji igrali že v noči na nedeljo.

Kopitar je po sedmih tekmah pri osmih točkah - štirih golih in štirih asistencah.

Vrhunci srečanja Arizona Coyotes : Los Angeles Kings:



Prvi poraz Vegasa, neporaženih ni več

Na delu so bili tudi prvaki iz Vegasa, ki so po sedmih zmagah prvič izgubili, v podaljšku so doma klonili proti Chicago Blackhawks, tako da neporaženih ekip ni več. Zmagoviti zadetek je v tretji minuti podaljška dosegel Philipp Kurashev. Hokejisti Chicago Blackhawks so kot prvi v sezoni premagali branilce naslova Vegas Golden Knights. Foto: Reuters

Najvišjo zmago večera so vknjižili hokejisti tretje ekipe zahoda Vancouver Canucks, s kar 5:0 do odpravili St. Louis Blues. Quinn Hughes je dvakrat zadel, J. T. Millergolu dodal dve asistenci, vratar Thacher Demko pa je zaustavil vseh 22 poskusov na svoj gol gostov.

Trije goli Teravainena

Brez prejetega gola je slavila tudi Carolina Hurricanes, s 3:0 je podaljšala krizo San Jose Sharks, ki po osmih tekmah kot edina ekipa še ne pozna zmage. Pod izjemen večer se je podpisal Teuvo Teravainen, ki je prispeval vse tri gole. Pomembno sta k zmagi prispevala tudi njegova rojaka, čuvaj mreže Antti Raanta je zaustavil vseh 20 strelov na svoj gol, Sebastian Aho pa vpisal dve asistenci. Teuvo Teravainen je ob zmagi Caroline prispeval vse tri gole. Foto: Reuters

Bolj tesno je bilo na srečanju med New Jersey Devils in Buffalo Sabres, hudiči so zmagali s 5:4, prvi mož zmage je bil Finec Erik Haula z dvema goloma, tudi zmagovitim.

Še najbolj vroče pa je bilo v Washingtonu, kjer so gostitelji odpor Minnesote strli po sedmih serijah izvajanja kazenskih strelov, ko je bil kot edini uspešen John Carslon.

