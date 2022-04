Kralji redni del končujejo v Vancouvru

Anže Kopitar in Los Angeles Kings zadnjo, 82. tekmo rednega dela lige NHL igrajo v noči na petek po slovenskem času na gostovanju pri Canucks v Vancouvru. Hrušičana na zadnji tekmi, na kateri so kralji z zmago v Seattlu (5:3) potrdili mesto v konlnici, ni bilo in tudi tokrat utegne počivati, saj tekma ne odloča o ničemer več.

LA Kings bodo nastopili v "play-offu", teoretično še lahko zdrsnejo s šestega mesta na lestvici zahodne konference, a v vsakem primeru v končnici ne bodo imeli prednosti domačega igrišča.

Znani so vsi udeleženci končnice, poleg LA-ja so to še Colorado Avalanche, Calgary Flames, Minnesota Wild, St. Lousi Blues, Edmonton Oilers, Dallas Stars in Nashville Predators na zahodu ter Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Lefas, Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals na vzhodu.

LA Kings so zmagali na zadnjih petih tekmah, s šesto pa bi prišli do stote točke, a se je Vancouver v tej sezoni izkazal za neugodno ekipo, z njim so se pomerili dvakrat, 7. decembra lani v Kanadi izgubili z 0:4, 31. decembra doma pa ga premagali, a šele po kazenskih strelih z 2:1.

Liga NHL, 28. april: 1:00, Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:00, Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 1:00, Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 1:00, New York Islanders - Washington Capitals 1:00, Ottawa Senators - Florida Panthers 2:00, Minnesota Wild - Calgary Flames 3:00, Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:00, Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:00, Vancouver Canucks - Los Angeles Kings

