Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
27. 2. 2026,
22.12

Osveženo pred

8 ur, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Minnesota Wild hokej NHL liga NHL

Petek, 27. 2. 2026, 22.12

8 ur, 1 minuta

Liga NHL, 27. februar

Minnesota Wild lovi sedmo zaporedno zmago

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Minnesota Wild | Hokejisti Minnesota Wild v goste prihajajo na krilih šestih zaporednih zmag. | Foto Reuters

Hokejisti Minnesota Wild v goste prihajajo na krilih šestih zaporednih zmag.

Foto: Reuters

Petek prinaša štiri tekme lige NHL. Druga ekipa tekmovanja Minnesota Wild bo sedmo zaporedno zmago lovila na gostovanju v Utahu, vodilni v pacifiški diviziji Vegas Golden Knight pa bo zmagoviti niz na štiri poskušal podaljšati pri Washington Capitals. Branilec naslova Florida Panthers, ki je daleč od končnice, gosti Buffalo Sabres, Anaheim Ducks pa pričakuje Winnipeg Jets.

Anže Kopitar
Sportal Boleč poraz za Los Angeles in Kopitarja: padlo kar 9 zadetkov

Liga NHL, 27. februar

Lestvice

Preberite še:

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Kralji v zadnji tretjini ob zmago z Vegasom, Quenneville drugi trener v ligi NHL s tisoč zmagami
Ben Cooper
Sportal Ljubljančani samozavestni čakajo četrtfinalnega tekmeca, nova moč že v Tivoliju
Pustertal : HK Olimpija
Sportal Olimpija ob debiju Tokarskega redni del končala s porazom v podaljšku

Minnesota Wild hokej NHL liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.