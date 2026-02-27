Minnesota Wild lovi sedmo zaporedno zmago

Petek prinaša štiri tekme lige NHL. Druga ekipa tekmovanja Minnesota Wild bo sedmo zaporedno zmago lovila na gostovanju v Utahu, vodilni v pacifiški diviziji Vegas Golden Knight pa bo zmagoviti niz na štiri poskušal podaljšati pri Washington Capitals. Branilec naslova Florida Panthers, ki je daleč od končnice, gosti Buffalo Sabres, Anaheim Ducks pa pričakuje Winnipeg Jets.