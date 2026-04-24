Slovenci na prvem preizkusu strli Poljake

Slovenska hokejska reprezentanca je v poljskem mestu Tychy odigrala prvo od petih pripravljalnih tekem na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine in tesno, s 3:2, premagala Poljake, ki se pripravljajo na domače svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A). Reprezentanci se bosta znova pomerili še v soboto, Slovenci bodo ostali na Poljskem vse do sredine prihodnjega tedna, v torek jih tam čaka še pripravljalna tekma s Kazahstanom.

Slovenski hokejisti so se v ponedeljek zbrali v tradicionalni bazi na Bledu, kjer še ni bilo selektorja Eda Terglava, ki se bo izbrani vrsti pridružil na Poljskem. Slovenska zasedba se bo namreč tam pripravljala do sredine prihodnjega tedna, v tem času pa opravila tudi tri pripravljalne tekme. Danes in v soboto se bo pomerila s Poljsko, prihodnji torek še s Kazahstanom. Oba tekmeca bosta med 2. in 8. majem igrala na prvenstvu drugega razreda v Sosnowiecu.

Slovenska reprezentanca še ni popolna, nekateri še igrajo v klubih, sredi tedna se ji je pridružil branilec Urban Podrekar, na Poljsko pa ni potoval Aleksandar Magovac.

Slovenija je povedla v 12. minuti z golom Žana Jezovška, Poljaki pa so na v nadaljevanju do konca prve tretjine dvakrat zadeli in povedli. Ob koncu prve tretjine se je nato v 36. minuti pod izenačujoči zadetek podpisal Filip Sitar. Takoj na začetku zadnje tretjine je zadel še Marcel Mahkovec za novo vodstvo Slovenije, ki so ga gostje zadržali kljub nekaj izključitvam ob koncu in poskusu Poljske brez vratarja v zadnji minuti. Slovenski gol je branil Žan Us, njegova menjava je bil Luka Kolin.

Foto: GB Hockey

"Za prvo tekmo ena super igra. Prvo tretjino smo igrali toliko, da smo začutili led, potem pa smo prestavili v peto prestavo. Odigrali smo super dve tretjini in tekmo varno pripeljali do zmage," je misli za HZS strnil igralec tekme Jezovšek.

"Prva tekma priprav. Veliko smo se pogovarjali o obnašanju na ledu in dobrih navadah. Zelo pozitivno. Nekaj fantov že nekaj časa ni igralo, tako da je bilo pomembno, da te male stvari na katerih bo veliko poudarka na prvenstvu, delamo dobro. Na začetku se je videlo, da nismo bili v ritmu, Poljaki so bili na začetku boljši, a bolj kot se je tekma odvijala, boljši smo bili, bolj agresivni, več drsali, dosegli zadetke, tako da smo lahko zelo zadovoljni s prvo tekmo," pa je predstavo varovancev ocenil Terglav.

Po vrnitvi v domovino bodo Slovenci do konca priprav odigrali še dve pripravljalni tekmi. V četrtek, 7. maja, bodo na Bledu odigrali edino domačo tekmo, njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva po tem se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.

Svetovno prvenstvo bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.

Pripravljalna tekma, Tychy Petek, 24. april

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6)

Spored pripravljalnih tekem Petek, 24. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Sobota, 25. april

Poljska – Slovenija (Tychy) Torek, 28. april

Kazahstan – Slovenija (Tychy) Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maja:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maja:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maja:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maja:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maja:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maja:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maja:

20.20 Slovenija – Italija

Širši seznam reprezentantov: Vratarji: Jon DUKARIČ (Danbury Jr Hat Tricks/USA), Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci: Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Kristjan ČEPON (Amiens/FRA), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/KAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Urban PODREKAR (Flint Firebirds/ZDA), Ožbej REP (Prince George Spruce Kings/KAN), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE), Žiga URUKALO (Jesenice/SLO). Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Mai CRNKIĆ (Kitzbüheler/AUT) Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Rok KAPEL (Olimpija Ljubljana/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Mark SEVER (Biel-Bienne/SUI) Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic TÖRÖK (Ilves/FIN), Anže ŽEŽELJ (SaiPa/SaiPa U21/FIN).

Preberite še: