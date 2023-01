Še bolj kot košarkarji so v Dallasu vroči hokejisti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na torek se v ligi NHL igrajo štiri tekme. Dallas Stars, ki so v vrhu zahodne konference (28 zmag) gostijo Buffalo Sabres (23 zmag). Prvo ime Dallasa je Jason Robertson, ki je dosegel že 31 golov in ima še 32 podaj. Na zadnjih desetih tekmah pa je vroč tudi Tyler Seguin, saj je zadel petkrat in še podal za tri gole.