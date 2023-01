Bodo Kopitar in Kralji v Čikagu le prekinili niz porazov

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so na turneji, v noči na nedeljo so izgubili v Nashvillu (3:5), zdaj jih čaka še spopad s Chicago Blackhawks, drugo najslabšo ekipo zahodne konference lige NHL. V Čikagu bodo poskušali Kralji prekiniti tri tekme trajajoč niz porazov, nato pa jih čaka zgoščen ritem tekem, ko bodo gostovali na vzhodu Združenih držav Amerike.

LA Kings drsijo po lestvici, če so se še pred tedni borili za sam vrh, so zdaj šesti s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim Dallasom. Tudi ta je eden izmed tistih, ki so Kraljem v zadnjih dneh vzeli mero, Stars so jih namreč v petek premagali s 4:0. Pred tem so premoč priznali New Jersey Devils (2:5), nazadnje pa Nashville Predators.

Po tekmi v Čikagu bodo Kopitarjevi gostovali v Filadelfiji (25. 1.), pa nato na Floridi najprej proti Florida Panthers (28. 1.) in nato še Zampa Bay Ligtning (29. 1.), pred vrnitvijo v Los Angeles se bodo ustavili še pri Carolina Hurricanes (1. 2.).

Liga NHL, 22. januar:

Lestvica:

Preberite še: