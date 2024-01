Pred spopadom s Kopitarjevimi Kralji se ogrevajo v Anaheimu

Tudi mestni tekmeci Kopitarjevih Kraljev, hokejisti moštva Anaheim Ducks, so v tej sezoni neprepričljivi in zasedajo 14. mesto na zahodu, Buffalo, 14. na vzhodu, bo tako zanje primeren izziv. V četrtkovem spopadu z LA Kings pa bi morali biti hokejisti iz ameriške zvezne države New York v vlogi izzivalca. Kralji so namreč še vedno sedmi na lestvici zahodne konference, a so v zadnjem času v hudi krizi.

V letu 2024 so Kopitarjevi odigrali enajst tekem in le dvakrat zmagali, zbrali so devet porazov, nazadnje so klonili celo proti najslabši ekipi lige NHL, San Jose Sharks.

V noči na sredo bo odigranih devet tekem, poleg spopada v Anaheimu bo zanimivo v Detroitu, kjer Red Wings gostijo Dallas Stars, Montrealu, kjer Canadians pričakujejo Ottawa Senators, Filadelfiji, kjer bosta palice prekrižali moštvi Philadelphia Flyers in Tampa Bay Lightning, pa New Yorku, kjer bosta obračunali ekipi Islanders in Vegas Golden Knights. Minnesota Wild pričakujejo Washington Capitals, Calgary Flames St. Louis Blues, Edmonton Oilers Columbus Blue Jackets in San Jose Sharks New York Rangers.

Liga NHL, 23. januar

Lestvica

