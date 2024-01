Skromno leto za Kopitarjeve, izgubili tudi proti najslabšim v ligi

Za hokejisti Los Angeles Kings je slab vstop v leto 2024. Anže Kopitar in druščina so na enajstih tekmah zmagali le dvakrat. Proti najskromnejši ekipi lige, kalifornijskemu tekmecu San Jose Sharks, so izgubili po izvajanju kazenskih udarcev (3:4), statistika Hrušičana v rubrikah zadetkov in podaj pa je ostala prazna. Morskim psom se je v mestu angelov nasmihala zmaga že po rednem delu, a so gostitelji z zadetkom v 58. minuti izsilili podaljšek.