V Los Angelesu bo čustveno, vrača se legendarni vratar

Dolgoletna soigralca Jonathan Quick in Anže Kopitar bosta v noči na nedeljo prvič tekmeca na ledu v Los Angelesu. Foto: Reuters

V ligi NHL bo v noči na nedeljo odigranih deset tekem. V sklepnem dejanju večera bodo Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki se nahajajo v rezultatski krizi, gostili New York Rangers. V dvorani Crypto.com Arena se obeta čustven dvoboj, saj bo prvič, odkar je lani zapustil mesto angelov, gostoval pri kraljih legendarni vratar Jonathan Quick, ki si je pri kraljih prislužil mitski status in se podpisal pod številne podvige kot tudi rekorde.

Gostovanje NY Rangers v Los Angelesu bo vse prej kot navadna tekma. V središču pozornosti bo Jonathan Quick. 37-letni vratar ene izmed dveh newyorških ekip v ligi NHL je nedavno prejel stoječe ovacije občinstva v Las Vegasu. Ko je v četrtek gostoval v dvorani T-Mobile Arena, so se mu navijači Vegas Golden Knights zahvalili za njegov prispevek k osvojitvi naslova v ligi NHL.

Jonathan Quick bo prvič v karieri gostoval v Los Angelesu kot vratar NY Rangers. Foto: Reuters

V noči na nedeljo, ko bo Quick gostoval v Los Angelesu, velja pričakovati še večji aplavz. Vrača se namreč dolgoletni junak Kraljev, ki je skupaj z Anžetom Kopitarjem popeljal LA Kings do dveh Stanleyjevih pokalov (2012 in 2014), v klubsko zgodovino pa se je vpisal kot rekorder po številu nastopov (743), zmag (370), najvišjem odstotku ubranjenih strelov (91,1 odstotkov) in še bi lahko naštevali.

Za LA Kings je igral 16 zaporednih sezon (2007 – 2023). Zadnjo tekmo je odigral 18. februarja 2023, 11 dni pozneje pa so ga obvestili, kako bo nadaljeval kariero v dresu Vegasa. Kralji se sicer nahajajo v rezultatski krizi. Na zadnjih 11 tekmah so izgubili kar desetkrat. Lahko prekinejo črni niz proti ekipi, za katero brani ravno dolgoletni vratar Kraljev?

Liga NHL, 20. januar

Lestvica