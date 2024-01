Krizi Kraljev ni videti konca #video

Hokejisti Los Angeles Kings so po vrnitvi v domačo Crypto.com Areno gostili Nashville Predators in izgubili z 1:2. To je deseti poraz kalifornijske zasedbe na zadnjih 11 tekmah. Kralji so zdrsnili na lestvici, na tretjem mestu pacifiške divizije jih je prehitel Edmonton Oilers, Calgary in Seattle pa ostajata tri točke za njimi.

Prvi so strelski post premagali gosti, ko je z igralcem več na ledu zadel Ryan O'Reilly. Slabo minuto pozneje so Kralji, ki so imeli igralca več, izenačili z zadetkom Drewa Doughtyja.

A veselje Kraljev ni trajalo dolgo. Pet minut pozneje so gosti povedli, ko je bil po podajah Luka Schenna in O'Reillyja uspešen Gustav Nyquist. To je bil tudi zadnji gol na tekmi, saj nobeno od moštev ni zadelo v zadnji tretjini.

Plenilci so zdaj zmagali še na tretji od zadnjih štirih tekem, veliko zaslug za zmago je imel tudi tokrat vratar Juuse Saros, ki je zbral 33 obramb.

Naslednja tekma Kralje čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili še New York Rangers. Zadnji so tokrat visoko, z 1:5, izgubili proti Vegas Golden Knights.

Vrhunci srečanja LA Kings : Nashville Predators:

Izjemna serija Edmontona se nadaljuje

Za razliko od Kraljev pa gre odlično Naftarjem, ki so zmagali 12. zapored. Na domačem ledu so s 4:2 premagali Seattle, nemški zvezdnik Leon Draisaitl je sodeloval pri vseh štirih zadetkih – enkrat je zatresel mrežo tekmeca, trikrat pa podal. Edmonton je na tretjem mestu pacifiške divizije prehitel Kralje, ki so zdaj četrti. A nedaleč za njimi sta Calgary in Seattle s tremi točkami manj, a tudi tremi odigranimi tekmami več. Leon Draisaitl je k 12. zaporedni zmagi Edmonton Oilers prispeval štiri točke. Foto: Reuters

Na prvem mestu "Pacifika" je Vancouver Canucks, ki je tesno, z 2:1, premagal Arizona Coyotes, na drugem pa branilec naslova Vegas.

Vodilno moštvo vzhoda Boston Bruins je za tretjo zaporedno zmago s 5:2 premagalo Colorado, David Pastrnak je prispeval hat-trick, tretji zadetek je dosegel v prazen gol. Zmagovito so nadaljevali tudi člani Philadelphia Flyers, s 5:1 so odpravili Dallas Stars in vknjižili peto zaporedno zmago. Četrtič zapored pa so slavili hokejisti Tampe, ki so v goleadi s 7:3 odpravili Minnesoto.

Za kapetana Minnesote je sezone konec Kapetan Minnesota Wild Jared Spurgeon je že končal sezono. Zaradi poškodbe levega kolka in hrbta ga čakata operacija in daljše okrevanje, pripravljen naj bi bil za začetek pripravljalnega tabora za naslednjo sezono.

Liga NHL, 18. januar

Lestvica