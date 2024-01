Se bodo Panterji vrnili na zmagovite tire?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sreda v ligi NHL prinaša tri tekme. Hokejisti Florida Panthers se bodo tretjemu zaporednemu porazu poskušali izogniti na domačem ledu, kjer pričakujejo Detroit Red Wings. Panterji so trenutno tretji na vzhodu, štiri točke za vodilnim Bostonom. New Jersey Devils gosti Montreal Canadiens, v derbiju začelja se bosta pomerila Buffalo in Chicago.