Kralji s Kopitarjem razigrani kot že dolgo ne. Bo tako tudi v St. Paulu?

Ljubitelji hokeja na ledu bodo lahko v noči na sredo v ligi NHL spremljali devet srečanj. Slovenski hokejski as Anže Kopitar, dolgoletni kapetan Los Angeles Kings, bo gostoval pri Minnesoti. Kralji so v izjemni formi. Zmagali so štirikrat zapored, vselej pa dosegli vsaj pet zadetkov, kar jim ni uspelo vse od sezone 1992/93. Hrušičan je na zadnjih petih tekmah prispeval kar 10 točk (tri zadetke in sedem asistenc).