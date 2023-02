Kopitar na sosedskem derbiju, kjer šteje samo zmaga

Anže Kopitar in soigralci so se odpeljali v bližnji Anaheim, kjer so v vlogi favorita. Na petem mestu zahodne konference imajo namreč 30 zmag, Ducks pa na predzadnjem vsega 17. Na zadnjih desetih tekmah so sicer oboji zmagali le petkrat. Drugič to sezono igrajo drug proti drugemu, ko so prvič, so Kings slavili s 4:1.

Kopitar je s 16 goli in 30 podajami eden ključnih mož Los Angelesa, v ekipi Anaheima pa s 13 goli in 29 podajami izstopa Troy Terry.

Liga NHL, 17. februar:

Lestvica: