Nova preizkušnja za Kopitarja in Kralje

V hokejski ligi NHL je na sporedu nadvse pester večer s številnimi tekmami, na delu pa bodo spet Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. Ti so dobili zadnje tri tekme in na lestvici zahodne divizije zasedajo visoko četrto mesto, v nedeljo zjutraj po slovenskem času pa se bodo na domačem ledu spopadli z Arizona Coyotes.

Arizona je sicer šele na 13. mestu lestvice Zahoda, a so tudi Coyotes v manjšem naletu, zmagali so namreč na svojih zadnjih dveh tekmah. Z LA Kings imajo v tej sezoni polovičen izkupiček, 2. decembra lani so v Los Angelesu izgubili s 3:5, 24. decembra pa Kraljem doma vrnili z zmago po kazenskih strelih z 2:1.

Vodilna ekipa Zahoda Dallas Stars se bo pomerila s Columbus Blue Jackets, drugi Vegas Golden Knights pa gostijo Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 18. februar:

Lestvica:

