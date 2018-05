Liga NHL, konferenčni finale, zahod, 20. maj Bo novincem uspelo kot tretjim v zgodovini? Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Sportal

Foto: Reuters

Hokejisti novinca v ligi NHL Vegas Golden Knights bi z zmago na gostovanju pri Winnipeg Jets napredovali v veliki finale najkakovostnejše hokejske lige na svetu. Če bo zlatim vitezom to uspelo, bodo postali tretji novinci v zgodovini s tem podvigom. Do zdaj sta se v premierni NHL sezoni do finala prebila le Toronto Arenas (1918) in St. Louis Blues (1968) – Toronto je šel vse do konca in postal prvak.