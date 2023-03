Kralji doma proti Montrealu, Kopitar je v izjemni formi

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na petek po slovenskem času v ligi NHL na domačem ledu spopadli z Montreal Canadiens. Moštvi sta trenutno v zelo različnih položajih, medtem ko so Kralji tretja ekipa zahodne konference in jo od vrha ločita le dve točki, so Canadiens druga najslabša ekipa vzhodne konference.

A stanje na lestvici ne sme zavesti Kopitrarjevih, čeprav ima Montreal velike težave s poškodbami, zna presenetiti, kar je dokazal 22. februarja, ko je v gosteh s 5:2 premagal eno najboljših ekip Vzhoda, New Jersey Devils. Na zadnjih petih tekmah so Habs doživeli le dva poraza, poleg Devils so premagali še Philadelphia Flyers (5:2) in nazadnje San Jose Sharks (3:1). Poraza so priznali le kanadskima tekmecema Torontu (1:5) in Ottawi (2:5).

So se pa z Montrealom Kalifornijci v tej sezoni že pomerili, 11. decembra lani so na gostovanju zmagali s 4:2, prvi gol na takratni tekmi je dosegel prav 35-letni Hrušičan.

LA Kings so v tej sezoni odlični, s 34 zmagami in 28 porazi (76 točk) so trenutno tretja ekipa Zahoda, pred njimi sta le Dallas (71) in Vegas (78). V zadnjih petih tekmah so izgubili trikrat, na gostovanjih v Minnesoti (1:2), New Jerseyju (3:4 po podaljšku) in v New Yorku proti ekipi Rangers (2:5). Nazadnje so v nori tekmi preobratov s 6:5 po kazenskih strelih zmagali na gostovanju v Winnipegu, Anže Kopitar je tedaj dosegel kar štiri gole.

Kopitar je v zadnjem času v izjemni formi, pred bleščečo predstavo v Winnipegu je imel lep niz tekem med 17. in 23. februarjem, ko je točke za gole in podaje zbiral proti Anaheimu, Arizoni, Minnesoti in New Jerseyju. Slabše se je odrezal na obeh tekmah v New Yorku, zdaj pa ima novo priložnost za izboljšanje svoje statistike.

Kopitar je trenutno 45. najboljši strelec lige, v 62 tekmah je dosegel 24 golov in prispeval 33 podaj. Najboljši strelec Kraljev pa je 26-letni švicarski napadalec Kevin Fiala, ki je z 21 goli in 43 asistencami na 23. mestu najboljših zbiralcev točk v tej sezoni lige NHL. Povsem na vrhu je izjemni dvojec Edmontona Connor McDavid (52 golov, 66 asistenc) in Leon Dreisaitl (36, 54).

