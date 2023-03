Vegasu obračun večera v NHL, Kopitar na delu v petek

Hokejisti Vegas Golden Knights in Carolina Hurricanes so ponoči igrali dvoboj večera. Najboljša ekipa zahodne konference iz prestolnice igralništva je s 3:2 premagala drugo najboljšo ekipo vzhoda in celotne lige.

Vegas, ki ima 78 točk, je premagal Carolino, ki s 86 točkami v ligi zaostaja le za Boston Bruins (99). Zlati vitezi so zmagoviti zadetek dosegli v 57. minuti, njegov avtor pa je bil Reilly Smith. Prva dva zadetka za zmagovalce je sicer prispeval Jack Eichel. Za Carolino je to drugi zaporedni poraz.

Kako je Vegas premagal Carolino:

Tretjo zmago zapovrstjo so dosegli New Jersey Devils, ki so s 85 točkami tretji v vzhodni konferenci in v ligi. Tokrat so v gosteh s 7:5 premagali branilca naslova Colorado Avalanche, šesto ekipo zahoda. Posebej se je pri zmagovalcih izkazal Dawson Mercer z golom in tremi podajami. Nathan MacKinnon je dosegel dva gola za domače.

Toronto Maple Leafs, ki so četrti na vzhodu in v ligi, so tokrat izgubili v gosteh pri petouvrščenih zahodne konference Edmonton Oilers z 2:5. Z dvema goloma in podajo je bil najboljši Connor McDavid, sicer prvi strelec lige. Zvezdnik Edmontona je zdaj že pri 118 točkah za 52 golov in 66 podaj. Njegov soigralec Leon Draisaitl je tokrat dodal podajo in je z 90 točkami drugi na tej lestvici.

Connor McDavid se je utrdil na prvem mestu na lestvici najboljših strelcev. Foto: Reuters

Dallas Stars, ki so z 78 točkami prvi na zahodu (a sedmi v celotni ligi), so s 4:2 odpravili Arizona Coyotes, Tyler Seguin je prispeval dva gola in podajo za zmagovalce.

Obračun vzhodne konference med Philadelphia Flyers in New York Rangers so po podaljšku s 3:2 dobili slednji, pri čemer je zmagoviti zadetek v tretji minuti podaljška prispeval eden od newyorških novincev v zadnjem času Vladimir Tarasenko. Nekdanji igralec St. Louis Blues je bil tudi prvi strelec tekme z golom in dvema podajama.

Washington Capitals pa so prav tako po podaljšku v gosteh premagali Anaheim Ducks. Izid je bil tudi 3:2. Tom Wilson je dosegel dva gola, tudi zmagovitega v drugi minuti podaljška.

V noči na petek bodo spet aktivni tudi Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Tretje moštvo zahodne konference bo ob 4.30 po slovenskem času gostilo Montreal Canadiens.

Liga NHL, 1. marec:

Lestvica: