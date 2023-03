Sanjska predstava Anžeta Kopitarja, izjemen podvig Slovenca v ligi NHL #video

Vrhunci dvoboja v Winnipegu:

Ne zgodi se pogosto, da hokejist na tekmi lige NHL v polno doseže kar štiri zadetke. Med posebneži, ki jim je uspel omenjeni podvig, je tudi Anže Kopitar. Najboljši slovenski hokejist, dolgoletni kapetan Los Angelesa, s katerim je dvakrat postal prvak, je že bil štirikratni strelec na tekmi lige NHL. In to ne le enkrat, ampak kar dvakrat! Drugič mu je to uspelo na zadnji februarski dan, ko je gostoval pri Winnipegu in s štirimi zadetki popeljal svojo ekipo do pomembne zmage.

Izmed aktivnih igralcev v ligi NHL so le trije vsaj dvakrat na eni tekmi dosegli štiri zadetke. Poleg Anžeta Kopitarja je to uspelo le še Aleksu Ovečkinu (štirikrat) in Patricu Bergeronu (dvakrat). Foto: Reuters

Redni del se je končal s 5:5, tako da so zmagovalca odločili kazenski streli. Edini, ki je premagal vratarja, je bil Kopitarjev soigralec Adrian Kempe, tako da so se zmage razveselili Kralji. Do izvajanja kazenskih strelov pa ne bi prišlo, če 35-letnemu Slovencu ne bi uspela čarobna strelska rapsodija. Na vrata tekmecev je streljal sedemkrat, štirikrat pa bil uspešen. Od tega kar trikrat v drugi tretjini, ko je naprej znižal zaostanek na 1:2, nato pa po zaostanku 1:3 izenačil na 3:3, na začetku zadnje tretjine pa je znova približal svojo ekipo in v 42. minuti znižal na 4:5. Ko je v 56. minuti zadel v polno še njegov soigralec Gabriel Vilardi, se je Los Angeles rešil iz godlje, saj je po izenačenju na 5:5 izsilil podaljšek.

Kako je Anže Kopitar dosegel četrti gol na tekmi:

''Seveda bi veliko raje videli, da bi med tekmo vodili in ne zaostajali, a včasih moraš priti do ugodnega rezultata tudi tako. To je dober občutek, ko ti uspe,'' je po veličastni predstavi v Winnipegu, ki jo je kronal s štirimi zadetki, povedal Kopitar. Kapetan Kraljev je pri 35 letih pozdravil šesti hat-trick v ligi NHL, drugič v karieri pa se je na tekmi vpisal na seznam strelcev kar štirikrat.

''Imel je vročo roko. Vsak njegov strel proti vratom je predstavljal priložnost. Ne le štiri, lahko bi v polno zadel šestkrat. Zelo smo srečni zanj,'' je izkušenega Hrušičana s 17-letnim stažem v ligi NHL pohvalil njegov trener Todd McLellan ter izpostavil njegovo vodstveno vlogo. ''S seboj je potegnil soigralce v najbolj kritičnih trenutkih, ko nam ni kazalo najboljše. Soigralci so mu sledili,'' je povedal strateg Kraljev.

Branilec Winnipega navdušen nad Kopitarjem

''Igra enako kot takrat, ko sem ga spremljal še kot otrok. Impresivno je, da lahko še vedno igra na tako visoko ravni. Na našo žalost je proti nam odigral vrhunsko predstavo,'' se je Kopitarju poklonil 27-letni branilec Winnipega Josh Morrissey, ki je prvič v karieri na tekmi vpisal štiri točke. Dve za zadetka, dve za podaji. Ko je Kopitar začel igrati v ligi NHL, je bil Morrissey še 10-letni deček.

Anze Kopitar (also March 22, 2018) is just the third active player with multiple four-goal games, joining Alex Ovechkin (4x) and Patrice Bergeron (2x). #NHLStats: https://t.co/rPUP8PaKhr pic.twitter.com/x9l72T2NsV — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 1, 2023

Anze Kopitar leads the @LAKings to a HUGE win in Winnipeg 👑



The captain notches his second NHL career four-goal game 😮 pic.twitter.com/nvhrlpERup — ESPN (@espn) March 1, 2023

