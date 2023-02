Prvaki v naletu. Jih bo ustavila najboljša ekipa Zahoda?

Branilci naslova prvakov v ligi NHL, hokejisti moštva Colorado Avalanche, so v naletu, zmagali so na zadnjih petih tekmah in se približujejo vrhu zahodne konference. za vodilno ekipi Zahoda, Vegas Golden Knights, imajo le še pet točk zaostanka in prav tza dva tekmeca bosta ponoči obračunala v Denverju.