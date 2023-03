Dolgoletni zvezdnik Chicaga se seli v New York

Izkušeni napadalec je bil v torek onstran Atlantika del velike zamenjave, v kateri so sodelovale tri franšize, poleg Chicaga, še Rangers in Arizona Coyotes. Patrick Kane bo za Rangers debitiral proti Ottawa Senators v Madison Square Gardnu v četrtek.

Kane je s Chicagom, ki ga je izbral kot prvi izbor na naboru leta 2007, osvojil tri Stanleyjeve pokale. Prvak lige NHL je bil v letih 2010, 2013 in 2015. Leta 2013 je osvojil pokal Conn Smythe kot najkoristnejši igralec končnice. V sezoni 2015/16 je osvojil pokal Hart Memorial kot najkoristnejši igralec lige in pokal Art Ross kot najboljši strelec.

Kane, ki je takrat vodil na strelski lestvici lige s 106 točkami (46 golov, 60 podaj), je bil prvi igralec, rojen v ZDA, ki je osvojil pokal Arta Rossa kot najboljši strelec lige NHL. Bil je tudi prvi igralec, rojen v ZDA, ki je osvojil Hart Trophy.

Patrick Kane je najmlajši ameriški igralec, ki je v karieri dosegel 1000 točk v redni sezoni. Foto: Reuters

Leta 2017 so ga imenovali za enega izmed 100 najboljših igralcev lige NHL. Ponaša se lahko še z enim dosežkom, in sicer je 19. januarja 2020 postal najmlajši ameriški igralec, ki je v karieri dosegel 1000 točk v redni sezoni. V tej sezoni lige NHL je odigral 54 tekem, na katerih je dosegel 45 točk (16 golov, 29 podaj).

Kane: Chicago bo za vedno naš dom

Kane želi v tej sezoni z Newyorčani osvojiti Stanleyjev pokal. Foto: Guliverimage/Getty Images Rangers so trenutno na tretjem mestu metropolitanske skupine vzhodne konference, medtem ko Chicago zaseda zadnje mesto v centralni skupini in si 47 točk deli z zadnjo ekipo v razvrstitvi zahodne konference Anaheim Ducks. V ligi NHL ima slabši izkupiček od obeh zgolj Columbus Blue Jackets (46 točk).

Posel vključuje pravico do mladih hokejistov, ki bodo sodelovali na letošnjem naboru in naborih v letih 2024 in 2025, ekipe pa si z zamenjavami igralcev klestijo tudi zgornje omejitve plač. New York je dobil tudi obetavnega branilca Cooperja Zecha iz Blackhawksov, Arizona pa je v Chicago poslala branilca Vilija Saarijärvija.

"Tako sem hvaležen za vse, kar so mesto, organizacija Blackhawks, moji soigralci in navijači naredili zame in mojo družino v zadnjih 16 letih. Podpora je bila stalna od prvega dne in Chicago bo za vedno naš dom," je dejal Kane v izjavi, ki so jo objavili Blackhawks.

"To je bilo čustveno obdobje zame in za mojo družino, vendar menim, da me ta odločitev postavlja na najboljše mesto, da takoj osvojim nov Stanleyjev pokal," je Kane razkril glavni cilj pri Rangers.