Velika sprememba pri Kopitarjevih

Hokejsko moštvo Los Angeles Kings, za katero igra tudi slovenski as Anže Kopitar, je na družbenih omrežjih sporočilo, da se je odločilo za vratarsko menjavo. Dolgoletni član Jonathan Quick se namreč seli v Columbus k tamkajšnjim Blue Jackets.

Columbus, ki zaseda zadnje mesto vzhodne konference, je v Los Angeles v zameno za 37-letnega Quicka ter izbora v prvi (2023) in tretji rundi (2024) poslal ruskega branilca Vladislava Gavrikova in finskega vratarja Joonasa Korpisala, piše na spletni strani lige NHL.

Korpisalo je v tej sezoni za modre jopiče branil na 28 tekmah, 26 jih je začel ter jih 11 dobil. Obranil je 92,6 odstotka strelov za 3,17 prejetega gola na tekmo. V karieri je v NHL odigral 210 tekem in se podpisal pod 87 zmag ob 90,3-odstotnem izkupičku obramb.

Gavrikov, ki bo okrepil obrambno linijo kraljev, je v tej sezoni na 52 tekmah dosegel tri gole in sedem podaj. V NHL je odigral 256 tekem od prihoda v Columbus v sezoni 2019/2020.

Quick je za Los Angeles v 16 sezonah odigral 743 tekem, zbral pa je 370 zmag, kar je tretji izkupiček med ameriškimi vratarji v vsej zgodovini NHL. Več jih imata le Ryan Miller (391) in John Vanbiesbrouck (374).

V tej sezoni je bil Quick daleč od svoje ravni, s katero je ekipi pomagal do naslovov v ligi NHL v letih 2012 in 2014. Takrat je tvoril jedro ekipe skupaj s Kopitarjem, Kanadčanom Drewom Doughtyjem, Dustinom Brownom in ostalimi zvezdniki kraljev.

Letos je začel 27 tekem in jih dobil 11. V povprečju je prejel 3,5 gola na tekmo za 87,6-odstotno uspešnost obramb.

Quick je v zadnji sezoni desetletne pogodbe, ki jo je podpisal 1. julija 2012 po osvojitvi prvega naslova prvaka v NHL za Kings ter naziva najkoristnejšega igralca takratne končnice. Skupaj je v končnicah odigral 92 tekem ter jih dobil 49. Na tekmo je prejel 2,31 gola ob 92,1-odstotni uspešnosti.

Kralji v tej sezoni na lestvici zahodne konference zasedajo drugo mesto in so ob dveh odigranih tekmah več točkovno izenačeni z vodilnimi Vegas Golden Knights.

