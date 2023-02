Z odlično drugo tretjino Kings dobili prvo tekmo v NY

S tremi goli v drugi tretjini, ki so jih dali Phillip Danault, Arthur Kaliyev in Gabriel Vilardi so Los Angeles Kings premagali New York Islanders (3:2). Za ekipo Anžeta Kopitarja je to 33. zmaga v sezoni. Vratar Kingsov Jonathan Quick je ubranil 16 szrelov in dosegel že 370. zmago v karieri.

Los Angeles Kings so izgubili prejšnji dve tekmi v ligi NHL, pri New York Islanders pa so se vrnili na zmagovite tirnice. To je bi sploh prvi spopad teh dveh moštev v tej sezoni, v prejšnji so oba medsebojna obračuna dobili Kralji. Vrh lestvice zahodne konference je zgoščen, vodijo Vegas Golden Knights s 75 točkami, za njimi so zdaj Kings s 74, razvrščeni Dallas Stars in Edmonton Oilers pa imajo 72 točk.

LA Kings se bodo v noči na nedeljo ustavili še pri z New York Rangers, pred vrnitvijo v mesto angelov pa prvega marca še v Winnipegu.

Liga NHL, 24. februar:

Lestvica: