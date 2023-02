Anže Kopitar do novih zgodovinskih presežkov, a po tekmi ni bil srečen #video

Anže Kopitar je na gostovanju v New Jerseyju prispeval zadetek in podajo.

Anže Kopitar je na gostovanju v New Jerseyju prispeval zadetek in podajo. Foto: Reuters

Hokejisti New Jersey Devils so v noči na petek v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Los Angeles Kings s 4:3. Ekipa Los Angelesa, za katero je Anže Kopitar dosegel gol in podajo, je na tekmi vodila z 2:0 in 3:2, na koncu pa so se po podaljšku vseeno veselili gostitelji. Hrušičan je z novo odmevno predstavo poskrbel za kopico statističnih presežkov in pisal zgodovino franšize.

Vrhunci dvoboja v New Jerseyju:

Uvod v tekmo v Prudential Centru je potekal po željah gostov iz Kalifornije. Anže Kopitar je v osmi minuti iz protinapada in po perfektni podaji Seana Durzija zadel za vodstvo in dosegel 20. gol v sezoni. Med strelce se je vpisal na četrti tekmi zapored in postal šele drugi hokejist v zgodovini franšize, ki mu je to uspelo pri 35 letih ali več. Prvi je bil Luc Robitaille, ki mu je to uspelo v sezoni 2003/04, ko je bil star 37 let.

Zadetek Anžeta Kopitarja:

Yup... @AnzeKopitar has still got it. 😮‍💨



The @LAKings captain extends his goal streak to four games while netting his 20th of the season.#NHLStats: https://t.co/gQM93D81U7 pic.twitter.com/ZmgZBO8hZp — NHL (@NHL) February 24, 2023

Viktor Arvidsson je štiri minute kasneje povišal na 2:0. Tak je bil izid vse do 36. minute, ko je zadel Slovak Tomaš Tatar. Dawson Mercer je v uvodu zadnje tretjine izid izenačil. Ko je Durzi po lepi podaji Kopitarja štiri minute in 19 sekund pred koncem vnovič popeljal Kralje v vodstvo, pa je vse kazalo na novo zmago ekipe iz Kalifornije.

V končnici pa obramba gostov ni zdržala. Gostitelji so zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju in Nico Hischler je 39 sekund pred koncem poskrbel za izenačenje in podaljšek. Tega je po dve minutah in pol odločil Mercer, ki je dosegel svoj prvi gol v podaljških in še drugič premagal Pheonixa Copleyja. Vratar Los Angelesa je sicer zbral 28 obramb.

Anže Kopitar je imel po tekmi, na kateri ga je od zmage po rednem delu delilo le 39 sekund, mešane občutke. Foto: Reuters

"Seveda je dobro, da smo osvojili točko. Obenem pa smo zelo razočarani, saj smo imeli tik pred koncem še vedno prednost za zmago, a smo jo zapravili. S točko zato enostavno ne moremo biti zadovoljni," je po tekmi povedal Kopitar.

Hrušičan se je s tekmo v New Jerseyju podpisal pod kar nekaj zgodovinskih presežkov. Dosegel je 20. zadetek v sezoni. To mu je uspelo že 12. v karieri, s čimer je izenačil klubski rekord, s katerim se lahko pohvalijo Marcel Dionne, Luc Robitaille in Dave Taylor.

Anze Kopitar recorded his 12th career 20-goal season and tied Marcel Dionne, Luc Robitaille and Dave Taylor for the most in @LAKings history.#NHLStats: https://t.co/ALcisjeAef pic.twitter.com/BgL5L8VjbA — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 24, 2023

Kopitar je 125. v karieri na gostovanju v ligi NHL prispeval vsaj dve točki (zadetek ali podaja). Na klubski lestvici se je na tretjem mestu izenačil s slovitim Waynom Gretzkyjem.

LA Kings bodo turnejo po vzhodni obali ZDA nadaljevali v soboto in nedeljo zjutraj s postankom v New Yorku. Najprej se bodo spopadli s tamkajšnjimi Islanders, noč kasneje še z Rangers. Pred vrnitvijo v mesto angelov se bodo 1. marca ustavili še v Winnipegu. Pred Kalifornijci je tako zahteven niz tekem, s serijo porazov bi lahko tudi močno zdrsnili po lestvici.

