Ovečkin do rekorda, Washington do finalne prednosti

Hokejisti Washington Capitals so po uvodnih dveh tekmah velikega finala pri Vegas Golden Knights prvič zaigrali pred domačimi gledalci, z izdatno rusko pomočjo zmagali s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Tudi četrta tekma bo v Washingtonu.

Gledalci v Capital one Areni so na prvi zadetek čakali do začetka do druge tretjine, ko je udaril kapetan Aleksander Ovečkin. To je bil 14 zadetek Rusa v letošnji končnici. Z njim je izenačil rekord franšize po zadetkih v izločilnih bojih ene sezone. Zdaj je na vrhu lestvice Washingtona skupaj z Johnom Druceom, ki mu je to uspelo leta 1990.

Aleksander Ovečkin je izenačil rekord franšize po doseženih zadetkih v končnici NHL. Foto: Reuters

V 34. minuti je na 2:0 zvišal junak srečanja še en ruski napadalec Jevgenij Kuznecov, ki se je na drugi tekmi poškodoval, predčasno končal srečanje, a na srečo domačih navijačev ni bilo hujšega in se je hitro vrnil v pogon. Za pestro nadaljevanje je v začetku zadnje tretjine poskrbel Tomas Nosek, ki je le uspel premagati razpoloženega domačega vratarja Bradena Holtbyja in znižal na 1:2.

Skoraj vse dvome o zmagovalcu je šest minut pred iztekom rednega dela razblinil Devante Smith-Pelly in kot tretji ugnal Marca-Andrea Fleuryja. Gostje iz Vegasa so v nadaljevanju poskušali ujeti priključek, a jim Holtbyja (zaustavil je 21 strelov od 22) ni uspelo več premagati. Washington se je pred 18.000 gledalci veselil zmage s 3:1 in v seriji povedel z 2:1 v zmagah.

Eni bi tako naprej, drugi bi povsem drugače

"Že od prve minute smo narekovali tempo, imeli odlične priložnosti. Le tako moramo igrati naprej, se držati plana in rezultat bo prišel. Prepričan sem, da moramo igrati podobno še naprej, čim več ploščkov spravljati pred vrata, poskušati zadeti ob odbitkih …," je bil zadovoljen Ovečkin, Smith-Pelly pa je dodal, da jih Rusova velika želja še bolj spodbuja h glavni nagradi: "Že celotno končnico počne podobne stvari, mi pa mu sledimo. Naša želja po zmagi je velika, njegova prav tako, zato vsi skupaj igramo še bolje."

Ryan Reaves pravi, da bo na naslednji tekmi treba že od prve minute zaigrati bolje. "To je finale lige NHL, takšne igre si ne smemo več privoščiti." Foto: Reuters

V taboru poražencev, ki so sploh prvič izgubili dve zaporedni tekmi končnice, so športno priznali poraz. "Bili so boljša ekipa, zaslužili so zmago. Preživeli bomo. Zdaj se moramo osredotočiti na naslednjo tekmo. Že vso sezono po tekmi govorimo, da je treba pozabiti na končano tekmo in se pripraviti na naslednjo. Tako bo tudi tokrat," je dejal trener Vegasa Gerard Gallant, napadalec Ryan Reaves pa izpostavil, da jih je uničil slab uvod tekme: "Od začetka tekme moramo biti pripravljeni na igro. Danes nismo bili. Nadigrali so nas, preprosto nismo bili dovolj dobri. To je finale Stanleyjevega pokala. Tega si ne smemo več privoščiti."

Oba lovita prvega

Četrta tekma, na kateri Washington že lahko pride do zaključnega ploščka, bo v ponedeljek prav tako na njegovem ledu. Nobena ekipa še ni osvojila Stanleyjevega pokala. Vegas letos sploh prvič nastopa v najkakovostnejšem tekmovanju in preseneča, Washington pa je v finalu igral le v sezoni 1997/98, ko je ostal brez zmage. Takrat ga je Detroit Red Wings odpihnil s 4:0 v zmagah.

Liga NHL, finale, 3. tekma, 2. junij Washington Capitals : Vegas Golden Knights 3:1 /2:1/

Ovečkin, Kuznecov, Smith-Pelly; Nosek



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage