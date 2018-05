Holtby z izjemno obrambo preprečil veselje Vegasu #video

V drugi tekmi finala hokejske lige NHL so ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in njegovi soigralci iz moštva Washington Capitals s 3:2 premagali Vegas Golden Knights in izid v zmagah izenačili. Junak srečanja je bil vratar Capitalsov Braden Holtby. Serija se zdaj seli v glavno mesto ZDA.

Washington je z zmago na drugi tekmi tako vzel Vegas Golden Knights prednost domačega terena v velikem finalu lige NHL, ki se igra na štiri zmage.

Gledalci so vse gole videli v prvih 40 minutah igre. Če je bila prva tretjina še izenačena, pa je v drugi Washington prek Ovečkina in Orpika prišel do prednosti, ki je ni več izpustil iz rok. Capitals so z zmago s 3:2 izenačili izid v zmagah na 1:1.

Vegas je imel ob koncu izjemno priložnost za izenačenje in najverjetnejši podaljšek, a se je izkazal junak srečanja, vratar Braden Holtby, ki je dve minuti pred iztekom rednega dela posredoval z izjemno obrambo in razžalostil napadalca Vegasa Alexa Tucha.

Serija (igrajo na štiri zmage) se po dveh tekmah v Vegasu seli na ledeno ploskev Washington Capitals.

Obramba Holtbyja: